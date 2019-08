Il nuovo Humble Bundle è dedicato ai giochi horror con Agony, Butcher e Darkwood

Humble Bundle lancia oggi un nuovo pacchetto denominato Humble Spooky Horror Bundle 2019 e incentrato, come si può facilmente intuire dal nome, sui giochi horror, con una selezione di titoli per PC e Mac OS.

Donando 90 centesimi avrete diritto a scaricare Agony, Butcher e The Town of Light mentre con 3.89 euro si aggiungono anche Darkwood, Beholder 2 e Pacify, infine con almeno 9.02 euro si aggiungerà al pacchetto anche Inside di Playdead. Con 90 centesimi otterrete non solo i tre giochi citati ma anche la colonna sonora di Butcher e uno sconto del 10% sul primo mese di abbonamento al servizio Humble Monthly Bundle.

L'inziativa andrà avanti fino alla metà di settembre e avete ancora 20 giorni di tempo per acquistare il vostro pacchetto, nel momento in cui scriviamo sono stati venduti 12.000 bundle, ricordiamo che in caso di acquisto riceverete la chiave di attivazione per sbloccare i singoli giochi su Steam.

Negli ultimi anni Humble Bundle ha lanciato numerosi pacchetti tematici a prezzi stracciati e più recentemente ha iniziato a proporre anche giochi per PlayStation 4, questi ultimi però riscattabili solamente negli Stati Uniti a causa di precisi accordi stretti con Sony Interactive Entertainment riguardo la validità dei codici generati a livello territoriale.