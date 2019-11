Il nuovo Humble Bundle è dedicato al porcospino Sonic

Humble Bundle ha lanciato un nuovo pacchetto offerta dedicato al porcospino Sonic, la celebre mascotte SEGA protagonista di decine di giochi, ora disponibili a prezzi incredibilmente ridotti a partire da 90 centesimi.

Pagando 90 centesimi è possibile portarsi a casa Sonic Adventure 2, Sonic Adventure 2 Battle e Sonic 3 & Knuckles, oltre Sonic 4 Episodio 1, Sonic CD e Sonic Adventure DX. Versando 5.49 euro si aggiungono ai titoli già citati Sonic Generations Collection, Sonic Lost Worlds, Sonic 4 Episodio 4 e Sonic & SEGA All-Stars Racing. Infine con 9.08 centesimi si aggiungono al già nutrito elenco anche Sonic Forces, Sonic Mania e Sonic Mania Encore.

Il bundle di Sonic resterà online ancora per 19 giorni sul sito di Humble Bundle, al momento sono stati venduti 8.000 pacchetti in poche ore, cifra che testimonia il discreto successo dell'iniziativa. Il 2020 sarà un anno importante per il porcospino con il lancio del film di Sonic e il probabile arrivo di un nuovo gioco per console dedicato al celebre personaggio e alla sua banda di amici.