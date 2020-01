Un nuovo indizio su Splatoon 3 negli auguri di capodanno degli sviluppatori

Sembra che il 2020 potrebbe essere l'anno di Splatoon 3, o comunque portare alcune novità nel celebre sparatutto multiplayer di Nintendo. Già qualche giorno fa si erano scatenati i primi rumor su Splatoon 3 generati da un'illustrazione postata dall'account ufficiale del gioco.

Adesso sono gli auguri per il nuovo anno, sempre da parte del team di sviluppo, ad aver riacceso la speranza nei fan della saga. Guardate infatti l'immagine postata dagli autori, e noterete che il riflesso sull'acqua dei numeri "202" che compongono l'anno 2020, mostrano la scritta SOS, e nell'acqua si può leggere dunque la scritta completa "Save our Salmons", ossia "Salvate i nostri Salmoni".

Cosa può voler dire? Sappiamo che nella modalità Salmon Run di Splatoon 2 i salmoni erano praticamente i nostri avversari. In che senso allora dovremo salvarli? Chi avrà scritto quel messaggio? Insomma, ci sono davvero tante domande irrisolte per il momento, ma quello che sembra chiaro è che c'è effettivamente qualcosa che bolle in pentola per Splatoon.

Che si tratti di Splatoon 3 o di un DLC per il secondo capitolo del gioco, per il momento non ci è dato sapere. Voi che ne pensate? In cosa sperate?

Nel frattempo, per approfondire, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Splatoon 2.