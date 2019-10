Nuovo Kingdom Hearts in lavorazione? Annunci di lavoro Square Enix accendono le speranze!

Kingdom Hearts 3 è approdato sul mercato videoludico agli albori del 2019, offrendo ai fan di Sora, Pippo e Topolino una nuova grande avventura attraverso molteplici mondi.

Nel corso del mese di settembre, i fan della saga hanno potuto dare uno sguardo ad un nuovo trailer del DLC RE:Mind. Il contenuto aggiuntivo dedicato all'ultimo capitolo della saga del Reame dei Cuori è ad ora ancora privo di una data di pubblicazione precisa. Il DLC, tuttavia, potrebbe non essere l'unico progetto a tema Kingdom Hearts attualmente in lavorazione presso gli studi di Square Enix.

In particolare, come potete verificare in calce a questa news, diversi account Twitter legati alla community di fan di Kingdom Hearts segnalano un interessante avvistamento. Si tratta nello specifico di annunci di lavoro legati al team Square Enix con sede nella città giapponese di Osaka. Presso quest'ultimo sarebbero infatti state aperte diverse posizioni lavorative per le quali, si riporta, si farebbe riferimento a "sviluppo HD della serie Kingdom Hearts". Le figure ricercate sono:

UI Designer;

Technical Artist;

Effect Designer;

Che la software house abbia già in cantiere undedicato alla celebre serie? Ad ora, non vi sono conferme ufficiali in tal senso. In attesa di eventuali ulteriori dettagli, ricordiamo che, sempre nel corso del mese di settembre, Nomura aveva prospettato novità in arrivo per la saga di Kingdom Hearts