Il nuovo leak su Assassin's Creed Ragnarok sembra essere fake

Alcune ore fa vi abbiamo riportato di un nuovo leak inerente ad Assassin's Creed Ragnarok, il tanto rumoreggiato nuovo capitolo della longeva saga di Ubisoft che ci dovrebbe accompagnare in una nuova avventura ambientata nel mondo dei vichinghi.

Oltre ad averci svelato tante possibili novità che avremmo potuto vedere all'interno del gioco, il rumor era altresì corredato di una prima galleria di screenshot apparentemente catturati off-screen dall'attuale build del gioco. Sembra però che si trattasse solo di un fake, stando agli aggiornamenti emersi sul forum ResetEra. Come segnala l'utente Vintage, il tutto sembra essere stato tratto dalla demo "The Blacksmith" realizzata con l'engine Unity. La teoria sembra essere supportata a sufficienza dall'immagine che vi abbiamo riportato in calce, la quale sembra effettivamente includere uno degli scenari inclusi negli screenshot "leakati". Come se non bastasse, poi, l'utente zodiac, evidentemente avvezzo all'engine Unity, ha affermato di conoscere perfettamente la stance di combattimento in cui viene immortalato il protagonista che credevamo poter essere un assassino.

Detto questo, la maggior parte dei rumor, alcuni dei quali provenienti anche da fonti riconosciute come Jason Scheier di Kotaku, convergono nel suggerire un nuovo capitolo di Assassin's Creed ambientato nell'era dei vichinghi. Con buona probabilità, il titolo vedrà la luce nel 2020 e sarà pubblicato cross-gen su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Scarlet e PC.