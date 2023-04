Nuovo logo per Dragon Quest 12 The Flames of Fate: ci siamo quasi?

Sono già passati due anni dall'annuncio di Dragon Quest 12: The Flames of Fate, eppure del nuovo gioco di Square Enix e Yuji Horii non sappiamo ancora nulla. L'estenuante attesa è stata tuttavia appena vivacizzata da una scoperta che parrebbe preannunciare l'arrivo di qualche novità entro la fine di quest'anno.

Ad un attentissimo fan non è sfuggita una piccola, ma sostanziale modifica al logo di Dragon Quest XII: The Flames of Fate. Sul sito giapponese del gioco fa adesso bella mostra di sé una versione aggiornata di quello che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi due anni: come potete vedere anche voi nelle immagini allegate a questa notizia, il nuovo logo non si discosta molto dal precedente, ma è caratterizzato da fiamme più vivaci e una differente illuminazione della scritta tridimensionale "Dragon Quest". In calce ad esso, inoltre, si legge chiaramente dell'aggiornamento del copyright avvenuto nel 2023.

Che stia finalmente per arrivare qualche notizia sul gioco? I tempi appaiono maturi e l'aggiornamento del logo potrebbe effettivamente aver anticipato la ricomparsa di Dragon Quest XII: The Flames of Fate sulle scene. Certo, potrebbe anche non significare alcunché, ma nel silenzio più totale anche il più piccolo segnale acquisisce un valore speciale.

A maggio 2022, quasi un anno fa dunque, Yuji Horii ha descritto Dragon Quest 12 come un gioco ancora lontano dalla pubblicazione, assicurando tuttavia che il team sta lavorando duro per rispettare le aspettative dei fan. Sul finire dell'anno scorso c'ha pensato Dragon Quest Treasures per Nintendo Switch a rendere più piacevole l'attesa, mentre Dragon Quest III HD-2D Remake risulta essere disperso esattamente come il dodicesimo capitolo principale della serie.