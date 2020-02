Il nuovo look di Ghost in CoD Modern Warfare fa discutere

Una delle immagini più iconiche del franchise di Call of Duty è l'agente speciale Simon "Ghost" Riley nel suo classico look per celare la sua identità: un passamontagna su cui è stampata l'immagie di un teschio, e degli occhiali da sole rosso scuri.

Per la felicità di moltissimi fan, Ghost tornerà con il Battle Pass della Stagione 2 di Call of Duty Modern Warfare (a proposito, pare sia in arrivo una modalità battle royale in CoD Modern Warfare), ma il nuovo look che gli sviluppatori gli hanno donato, sta facendo discutere molto la community, che si è un po' divisa.

In molti infatti avrebbero preferito una semplice "rimasterizzazione" del classico outfit, mentre invece in effetti il risultato è un po' diverso. L'agente non indossa più un passamontagna, ma quella che sembra una vera e propria maschera, che però non tutti hanno apprezzato.

Tanti fan hanno espresso su Reddit il loro disappunto, tra cui un giocatore che è arrivato a dire "Sembra che abbia ricavato la maschera da uno degli scheletri di plastica economici che si mettono in giardino a Halloween". Non esattamente il più tenero dei complimenti insomma.

C'è però anche chi apprezza il nuovo look, ma in generale viste le reazioni complessive dei fan, ciò che emerge è che c'è un po' di insoddisfazione, e che ci il pubblico si era affezionato a quello che era un risultato d'effetto e semplice, visto che era ottenuto grazie a un semplice passamontagna.

E voi che ne pensate?