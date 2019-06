Il nuovo lottatore di Super Smash Bros. Ultimate sarà svelato al Nintendo Direct E3 2019

Ansiosi di scoprire l'identità del secondo dei cinque lottatori previsti dal Fighter Pass di Super Smash Bros. Ultimate? Non temete, l'attesa sta per giungere al termine.

Al termine del torneo disputatosi in occasione dell'E3 2019, il director Masahiro Sakurai è intervenuto per congratularsi con i membri del Team Hapan per la vittoria e per farci sapere che il nuovo lottatore di Super Smash Bros. Ultimate sarà svelato ufficialmente nel corso del Nintendo Direct E3 2019, che prenderà il via alle ore 18:00 di martedì 11 giugno.

Il primo dei cinque lottatori aggiuntivi, Joker di Persona 5, si è unito al roster dei combattenti lo scorso aprile. Non sono noti dettagli sull'identità del nuovo, misterioso lottatore, anche se tempo addietro è trapelata una lista assolutamente non ufficiale che comprendeva Erdrick di Dragon Quest, Ryu Hayabusa di Ninja Gaiden, Steve di Minecraft e Doomguy di DOOM. Secondo l'insider shinobi002, che si è già rivelato affidabile in passato, verrà invece aggiunto Banjo di Banjo-Kazooie.

Per fortuna, dovremo attendere solamente altri due giorni per scoprirlo. Cosa ne pensate? Chi vorreste vedere in Super Smash Bros. Ultimate?