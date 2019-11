Un nuovo mistero per l'endgame di Stardew Valley nel suo ultimo aggiornamento

È finalmente disponibile per PC l'ultimo aggiornamento di Stardew Valley, che lo porta alla versione 1.4, mentre arriverà su Nintendo Switch e dispositivi mobili nei prossimi giorni stando allo sviluppatore Eric Barone, che lo ha descritto in un post sul blog.

"Questo aggiornamento non solo aggiunge nuovi contenuti e caratteristiche al gioco, ma migliora significativamente l'esperienza di gameplay con tanti miglioramenti, comprese alcune delle cose che i giocatori chiedevano da molto tempo. C'è anche un quantitativo enorme di bug fix e migliorie per quanto riguarda l'ottimizzazione del gioco, che è ora più rifinito che mai. Spero che questo aggiornamento migliori la vostra esperienza in Stardew Valley e che renda il vostro gioco ancora più divertente".

L'aggiornamento del gioco aggiunge degli stagni dove sarà possibile allevare pesci che produrranno uova da vendere. C'è inoltre anche una nuova mappa, chiamata Four Corners, i Quattro Angoli, pensata per il multiplayer.

L'update include anche un nuovo mistero per l'end-game, riguardante l'edificio abbandonato del gioco. Inoltre, c'è anche un piccolo evento per i giocatori e la loro dolce metà: "Volevo mostrare un po' cosa succede dopo il matrimonio", ha aggiunto Barone.

Avete già scaricato il nuovo aggiornamento di Stardew Valley? Per approfondire sul gioco, date un'occhiata alla nostra recensione di Stardew Valley.