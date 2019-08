Il nuovo modello di Nintendo Switch è ora in vendita in USA; i Joy-Con sono diversi?

Sembra che Nintendo abbia avviato la commercializzazione del nuovo modello di Nintendo Switch negli Stati Uniti d'America. A segnalarlo sono stati diversi giocatori, tra cui lo youtuber DreamcastGuy. La nuova versione dell'ibrida è identificata dal numero HAC-001(-01).

Quest'ultimo, tra l'altro, ha dato il via ad un'interessante discussione. Stando a quanto ha affermato, nella confezione sarebbero presenti anche dei nuovi Joy-Con, identici agli originali per quanto concerne forma e funzionalità, ma realizzati con materiali diversi che sembrano renderli più resistenti. Lo YouTuber non ha approfondito ulteriormente la faccenda, invitando di suoi fan ad attendere il video di prossima pubblicazione sul suo canale YouTube. Dal momento che si tratta dell'impressione di un'unica persona, preferiamo attendere altre testimonianze o eventuali annunci per poter considerare tale informazione certa. In ogni caso, non ci stupiremmo affatto se Nintendo avesse davvero deciso di cambiare i materiali dei Joy-Con, dopo le numerose critiche rivolte ai due controller per problematiche come quella del Joy-Con Drifting, che ha anche portato all'avvio di una class action in territorio statunitense.

Ufficialmente, ricordiamo, il nuovo modello di Nintendo Switch è caratterizzato unicamente da un'autonomia della batteria migliorata, che sarebbe compresa tra le 4,5 e le 9 ore, contro le 2,5/6,5 ore del modello originale. La commercializzazione era già cominciata nei giorni scorsi a Hong Kong e in Australia, mentre in Europa dovrebbe avvenire a partire dal mese di settembre, più o meno in concomitanza con il lancio di Nintendo Switch Lite (fissato per il 20 settembre), modello più piccolo privo di Joy-Con e della possibilità di essere collegato ai televisori.