Nuovo modello di PS5 presto in Giappone: cosa cambia rispetto alla console già in vendita?

Secondo un leak proveniente dal Giappone, i negozi del Sol Levante si stanno preparando a ricevere un nuovo modello di PlayStation 5 che verrà commercializzato a partire dal 15 settembre, giorno che vedrà applicato l'aumento di prezzo anche in Asia.

In Europa, PlayStation 5 costa di più da agosto 2022 mentre in Giappone l'aumento del prezzo di listino di PS5 e PS5 Digital sarà valido dal 15 settembre, secondo il leak lo stesso giorno i consumatori giapponesi potranno comprare un modello aggiornato della console, già trapelato in primavera grazie ad un leak.

Il modello in questione è identificato dal codice PS5 CFI-1200, questa revisione dovrebbe portare in dote i nuovi chip con processo produttivo a 6nm, anche se non ci sono certezze a riguardo, le ultime revisioni di PlayStation 5 hanno permesso a Sony di ridurre il peso di circa 300 grammi e di ottimizzare il fissaggio del dissipatore, cambiando oltretutto alcune viti per agevolare il processo di costruzione e produzione.

Al momento non è chiaro se questa revisione arriverà anche sui mercati occidentali e con quali tempistiche, bisogna chiarire però come non si tratti di una PS5 più potente ma semplicemente aggiornata nel processo produttivo e con varie ottimizzazioni che permetteranno a Sony di semplificare la produzione, ancora da chiarire invece la presenza o meno di chip a 6nm.