Il nuovo Need for Speed sarà annunciato alla Gamescom di agosto

Electronic Arts non ha ancora annunciato ufficialmente il nuovo Need for Speed, limitandosi a confermare che un nuovo gioco della serie è in fase di sviluppo e uscirà alla fine del 2019. Ma quando sarà svelato esattamente? Molto presto.

L'occasione giusta per vedere Need for Speed in azione sarà la Gamescom di Colonia, in programma dal 20 al 24 agosto. Electronic Arts ha confermato che sarà presente in fiera e per l'occasione porterà proprio il nuovo Need for Speed, oltre ad un secondo gioco non annunciato che dovrebbe essere Piante contro Zombie Garden Warfare 3, insieme a Plants vs Zombies 3 per Mobile.

Il prossimo episodio della serie racing di EA potrebbe intitolarsi Need for Speed Heat, almeno secondo il leak di un rivenditore austriaco che ha inserito il gioco nei propri listini con questo nome. L'uscita è stata confermata per la fine del 2019, la data di lancio però non è stata confermata dal publisher.

Molti si aspettavano il reveal di Need for Speed all'E3 di Los Angeles ma in questa occasione la compagnia ha preferito dare risalto a produzioni come Apex Legends e Star Wars Jedi Fallen Order, quest'ultimo in arrivo a novembre come punta di diamante della lineup natalizia di Electronic Arts.