EA: il nuovo Need for Speed non sarà all'E3 2019 ma uscirà quest'anno

Attraverso le pagine del portale ufficiale di EA Answers, Ben Walke di EA DICE ha confermato i rumor degli ultimi giorni e annunciato che il prossimo capitolo della serie arcade racing di Need for Speed uscirà nel corso del 2019.

Stando a quanto riferito dal dirigente di Electronic Arts, il team incaricato di sviluppare il nuovo gioco di Need for Speed che celebrerà il venticinquesimo anniversario dal lancio della serie preferisce concentrarsi sul progetto ed evitare le luci della ribalta dell'E3 2019. Il titolo, di conseguenza, non verrà presentato ufficialmente durante l'evento EA Play che si svolgerà all'Hollywood Palladium di Los Angeles nella notte tra l'8 e il 9 giugno.

Quanto all'esperienza di gioco promessaci da EA, il nuovo NFS continuerà ad essere fedele alla tradizione della saga: spazio quindi all'elaborazione e al tuning estremo delle auto, così come alle gare su strada incentrate sullo scontro tra poliziotti e piloti all'interno di un contesto urbano.

Nonostante l'assenza di video gameplay del nuovo Need for Speed durante l'E3 2019, nulla vieta agli sviluppatori o allo stesso Ben Walke di approfittare della vetrina mediatica concessa dall'EA Play per svelare nuovi dettagli sul titolo e offrire un chiarimento sulla finestra di commercializzazione indicativa su PC, PS4 e Xbox One.