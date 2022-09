Nuovo Nintendo Direct il 13 settembre? Sarà un mini evento, per un'insider

Si intensificano sempre di più le voci sul Nintendo Direct di settembre 2022, con il giornalista Jeff Grubb che ha previsto la trasmissione dell'evento prima del 15 settembre e con la possibile presenza di Zelda, Metroid e Fire Emblem. Un'altra insider conferma le indiscrezioni con alcuni dettagli aggiuntivi.

Secondo Emily Rogers, il nuovo Nintendo Direct è per davvero imminente e dovrebbe andare in onda martedì 13 settembre. Non si tratterebbe però di un evento di grossa portata, bensì di un Nintendo Direct Mini e con orari diversi rispetto a quanto già rivelato dalle voci di corridoio precedenti.

"Stando alle mie fonti, il Direct è programmato per martedì, ma mi è stato anche detto che l'evento andrebbe in onda negli Stati Uniti in mattinata e non di sera, stando al preciso orario che mi è stato riferito. Perché è degno di menzione? Perché i Direct 'principali' vengono di solito trasmessi a inizio sera negli USA, attorno mezzanotte in Europa e la mattina in Giappone. Il fatto che sia in programma la mattina negli USA fa pensare che si tratti di un Direct Mini", afferma Rogers.

L'insider tutta precisa che "ad essere onesti, ciò non garantisce che il Direct di martedì sia effettivamente un Mini, i trend possono essere stravolti e il reparto marketing di Nintendo può cambiare le sue regole quando vuole. Ma posso almeno confermare che il Direct andrà in onda martedì mattina negli USA".

Sarà davvero come dice Rogers? Considerato che sono diversi gli insider che hanno dato per certo il nuovo Nintendo Direct a settembre 2022, non resta che attendere conferme ufficiali da parte di Nintendo, magari già nelle prossime ore.