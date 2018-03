Nuovo Nintendo Direct annunciato per giovedì 8 marzo

Il leak di Marcus Sellars si è rivelato esatto: Nintendo ha annunciato un nuovo eventoin programma per domani, giovedì 8 marzo, dedicato alle novità in arrivo su Switch e 3DS.

Questo è quanto si legge nel Tweet di annuncio: "Nintendo Direct in arrivo! Sintonizzati alle 23:00 di giovedì 8 marzo per trenta minuti di informazioni sui giochi per Nintendo Switch e Nintendo 3DS in arrivo nei prossimi mesi, inclusi nuovi dettagli su Mario Tennis Aces."

Che sia questa l'occasione giusta per svelare i tanto rumoreggiati porting di Diablo 3 e Fortnite? Con ogni probabilità scopriremo anche qualcosa di più su Yoshi Switch e sul citato Mario Tennis Aces, svelato nel Nintendo Direct di gennaio e in uscita durante la primavera.



Il Nintendo Direct di giovedì 8 marzo sarà trasmesso e commentato in diretta dalle 23:00 sui canali Twitch e YouTube di Everyeye.it, non mancate!