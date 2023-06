Nuovo Nintendo Direct a giugno: anche un noto leaker ne è sicuro

Si continua a parlare del possibile nuovo Nintendo Direct di giugno 2023, ancora non confermato ufficialmente da Nintendo ma dato per certo da diversi insider. A questi si aggiunge anche la voce di NateTheHate, leaker attivo da diverso tempo ed in procinto di organizzare un nuovo podcast.

Solitamente l'insider organizza podcast quando c'è da commentare eventi di grossa portata, compresi quelli targati Nintendo. Proprio la conferma di una nuova edizione del suo programma in arriva tra pochi giorni ha alimentato alcuni sospetti tra i follower, che gli hanno dunque chiesto il perché del podcast entro un paio di giorni. La risposta di NateTheHate (noto anche come NateDrake attraverso i forum) è stata piuttosto emblematica: "C'è una chance dal 6.20% al 6.23% che possa andare in onda un nuovo episodio di NateTheHate".

Le percentuali citate dal leaker lasciano intendere che il prossimo episodio potrebbe andare in onda tra il 20 ed il 23 giugno, un periodo perfettamente in linea con i rumor di un nuovo Nintendo Direct in arrivo questa settimana. Per ora però tutto tace da parte della Grande N, che potrebbe in ogni caso annunciare da un momento all'altro il suo prossimo Direct e fissarlo subito per il giorno successivi. Non resta dunque che continuare a monitorare i canali social ufficiali della casa di Kyoto per capire se davvero un nuovo evento è in arrivo e, soprattutto, che tipo di contenuti potrebbe trattare.