Nuovo Nintendo Direct in onda il 14 settembre, è ufficiale

"Il Nintendo Direct inizialmente programmato per la scorsa settimana andrà in onda alle ore 00:00 della notte tra giovedì 13 settembre e venerdì 14 settembre. Durerà circa 35 minuti e sarà dedicato ai titoli in arrivo su Nintendo Switch e Nintendo 3DS."

