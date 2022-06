Nuovo Nintendo Direct Mini a luglio con first party e third-party: parla nota leaker

Dopo aver regalato annunci come NieR Automata e Persona 5 Royal per Switch, Nintendo inizia già a prepararsi per per un nuovo evento Direct Mini per il mese di luglio. Questo è almeno quanto suggerisce la nota leaker Dov Grey, solitamente ben informata sui piani della grande N.

Al momento non sono state condivise informazioni particolarmente dettagliate su quali annunci potrebbero arrivare nel corso del nuovo Nintendo Direct Mini. Tuttavia, rispondendo alle domande dei suoi follower, l'insider ha anticipato che l'appuntamento di luglio darà spazio sia ai titoli first party che a quelli di terze parti. Come precedentemente preannunciato, questa puntata di Nintendo Direct Mini è stata invece interamente focalizzata sui titoli che partner ed editori third-party porteranno sulla console ibrida nel corso dei prossimi mesi.

Come abbiamo detto, la fonte è tra le più affidabili quando si parla di Nintendo, tuttavia vi consigliamo come al solito di prendere quanto riportato con le dovute cautele nell'attesa che la casa di Kyoto faccia i suoi prossimi annunci ufficiali.

Tra i giochi mostrati durante il Direct Mini del 28 giugno è stato presentato anche il promettente Mario + Rabbids Sparks of Hope, nuovo capitolo della serie di Ubisoft Milano di cui è stata svelata la data di lancio. Nella giornata di domani, a partire dalle ore 18:00 italiane, avremo modo di dare uno sguardo più approfondito grazie allo speciale showcase di Mario + Rabbids Sparks of Hope.