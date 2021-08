Nuovo Nintendo Direct a settembre? I fan ne sono sicuri

Nel corso delle ultime ore sta diventando sempre più insistente sui social la teoria secondo la quale Nintendo potrebbe annunciare a breve l'arrivo di un nuovo Direct dedicato ai più importanti giochi in uscita su Switch.

Il motivo per il quale i fan sono convinti di tale annuncio è legato al passato della Grande N, dal momento che il mese di settembre ha sempre accolto una delle dirette streaming dell'azienda e non ci sarebbe motivo per saltare l'ormai tradizionale appuntamento nel 2021.

Ecco di seguito tutti i Nintendo Direct settembrini degli ultimi anni:

2012: evento dedicato a Nintendo Land, New Super Mario Bros. U e The Wonderful 101

2013: Pokémon Direct di 20 minuti con un approfondimento su Pokémon X/Y e l'annuncio delle Mega Evoluzioni e della Banca Pokémon

2016: in questo caso il focus è stato sui prodotti 3DS come Pokémon Sole e Luna, Mario Party Star Rush, il DLC di Animal Crossing: New Leaf e Super Mario Maker

2017: oltre alle presentazioni di svariati giochi 3DS, questo Direct ospitò gli approfondimenti di giochi come Xenoblade Chronicles 2, Octopath Traveler e Super Mario Odyssey

2018: oltre all'annuncio del tanto atteso Luigi's Mansion 3, la diretta consentì ai giocatori di saperne di più su altre produzioni come Pokemon Let's GO Pikachu e Let's GO Eevee, Super Mario Party e Yoshi's Crafted World

2019: due anni fa non ci furono annunci di rilievo, ma vennero mostrati prodotti già conosciuti e in procinto di arrivare sul mercato come Link's Awakening, Luigi's Mansion 3 e Animal Crossing: New Horizons

2020: lo scorso anno il Direct di settembre venne dedicato all'anniversario dell'idraulico baffuto con gli annunci di Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Mario Kart Live: Home Circuit, Super Mario. Bros 35 e Super Mario 3D All-Stars

Insomma, a meno che Nintendo non decida di prendersi una pausa come fatto nel 2014 e nel 2015, un Direct a settembre dedicato alle esclusive è praticamente certo ed è solo questione di tempo prima che arrivi la conferma tramite i canali social ufficiali.

