Il nuovo numero di GameInformer USA è dedicato ai 25 anni di PlayStation

Il nuovo numero di GameInformer USA in arrivo sulle piattaforme digitali è interamente dedicato ai 25 anni di PlayStation, a partire dalla copertina, chiaro omaggio alla prima console Sony uscita in Giappone il 3 dicembre 1994 e arrivata in Occidente a settembre 1995.

Il nuovo numero della rivista contiene reportage, servizi, retroscena, curiosità e una serie di interviste a personalità di spicco del mondo PlayStation come Mark Cerny (responsabile dell'architettura di PlayStation 4 e PS5), Brian Fleming (co-fondatore di Sucker Punch Productions), Takafumi Fujisawa, Teiyu Goto, Andrew House (ex CEO e presidente di PlayStation), Hermen Hulst (presidente di Sony Worldwide Studios) e ancora Ken Kutaragi (papà della prima PlayStation), Ted Price (fondatore di Insomniac Games), Jim Ryan (presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment) e tanti altri.

Un numero celebrativo per rendere omaggio ad una console che ha inevitabilmente cambiato il mondo dei videogiochi e della cultura pop, rendendo l'intrattenimento elettronico un prodotto per le grandi masse e prendo la strada al mercato così come lo conosciamo oggi.

