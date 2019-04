Il nuovo pad Xbox One Phantom White è disponibile in tutti i negozi

Come annunciato qualche settimana fa da Microsoft, la nuovissima colorazione del controller Xbox One, intitolata Edizione Speciale Phantom White, è arrivata sugli scaffali di tutti i rivenditori autorizzati. Si tratta di un pad che presenta una parte inferiore di colore bianco che diventa poi semitrasparente in quella superiore.

Allineandosi perfettamente a quanto visto con gli ultimi controller Microsoft giunti sul mercato, anche il Phantom White è dotato di impugnature antiscivolo, connettore jack da 3,5 mm per collegare le cuffie stereo compatibili e possibilità di modificare la mappatura dei tasti. I dispositivi compatibili con il controller sono i seguenti: Xbox One X, Xbox One S, Xbox One, PC e tablet (è necessario avere Windows 10 come sistema operativo). Per connettere il pad a computer e tablet che lo supportano potrete sfruttare la tecnologia Bluetooth o acquistare l'adattatore wireless ufficiale.

Il controller Xbox One Edizione Speciale Phantom White può essere acquistato in tutti i negozi, incluso il Microsoft Store, al prezzo consigliato di 64,99€.

A proposito di pad, vi ricordiamo che Major Nelson ha di recente lasciato intuire che presto potrebbe arrivare qualche novità per quello che riguarda l'Xbox One Elite Controller. Nelle ultime settimane anche Sony ha lanciato una nuova colorazione per il suo DualShock 4 chiamata Alpine Green.