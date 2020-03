Un nuovo Paper Mario uscirà su Nintendo Switch nel 2020?

Nintendo sembra avere in programma molte sorprese per festeggiare il 35esimo anniversario di Super Mario, tra queste apparentemente anche la ripubblicazione su Switch di giochi come Super Mario 3D World, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy e Super Mario 64... oltre ad un nuovo Paper Mario.

Al momento nulla di quanto riportato è stato confermato, la redazione di VentureBeat ha contattato Nintendo of America per un chiarimento, al momento però "la compagnia non ha nulla da annunciare a riguardo" e dunque restiamo nel campo delle pure speculazioni.

Oltre ai giochi classici 3D rimasterizzati il 2020 potrebbe vedere anche l'arrivo di un nuovo gioco della serie Paper Mario, questo dovrebbe tornare alle origini della saga riproponendo meccaniche e situazioni particolarmente apprezzate negli episodi per Nintendo 64 e GameCube. Già in passato l'insider Sabi aveva parlato del lancio di un nuovo Paper Mario nel 2020, dunque restiamo in attesa di conferme o smentite.

Paper Mario Color Splash è uscito nel 2016 su Wii U riscuotendo un discreto successo, le vendite però sono state minate dalla scarsa popolarità della console, i tempi sembrano ora maturi per riportare Paper Mario sui nostri schermi data l'enorme diffusione di Switch.