Nuovo passo in avanti per Activision-Microsoft: il Sudafrica approva l'affare

L'acquisizione di Activision da parte di Microsoft è stata oggi approvata in un altro paese, visto che il Sudafrica è a favore dell'affare che coinvolge i due colossi.

È arrivato oggi l'esito ufficiale della riunione della Competition Commission of South Africa (CCSA), che lo scorso 11 aprile 2023 ha discusso del sempre più chiacchierato affare. Nel documento appena pubblicato online, viene evidenziato che il Sudafrica è a favore dell'acquisizione e sostiene che l'unione fra le due aziende non può creare squilibri all'interno del mercato videoludico.

Una decisione del genere non fa che aumentare il numero di paesi in tutto il mondo che hanno espresso parere positivo sull'acquisizione. Ad oggi, infatti, hanno approvato l'affare le seguenti nazioni in giro per il globo: Sudafrica, Brasile, Cile, Giappone, Arabia Saudita e Serbia.

In attesa di scoprire quale sarà la prossima nazione a fare altrettanto, vi ricordiamo che Sony sostiene che le versioni PS5 di Call of Duty potrebbero essere sabotate nel caso in cui l'affare dovesse andare in porto. Nel frattempo la situazione continua ad essere delicata e, di recente, un senatore USA ha attaccato Sony sostenendo che il colosso nipponico abbia il dominio del mercato console.