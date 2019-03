Un nuovo personaggio si unisce al Roster di Samurai Shodown: Darli Dagger

In occasione del PAX East di Boston, in corso di svolgimento in questi giorni, SNK ha annunciato diverse novità che faranno felici la Community Videoludica legata al brand di Samurai Shodown.

Tra queste troviamo la presentazione di una nuova lottatrice, che andrà ad aggiungersi al Roster di combattenti del nuovo Samurai Shodown. Il picchiaduro conterà sedici diversi membri, tra cui tre personaggi completamente inediti. Tra questi ultimi, troveremo Darli Dagger, presentata ufficialmente dal Team di SNK nel corso della giornata odierna, domenica 31 marzo. Di quest'ultima, gli sviluppatori hanno fornito una prima immagine di anteprima, che potete trovare in allegato al cinguettio disponibile in calce a questa news.

Il nuovo piacchiaduro è stato al centro di un'ampia attenzione durante il PAX East, durante il quale è stato condiviso con il pubblico anche un nuovo Trailer di Samurai Shodown. Ricordiamo che il Gioco è atteso su Playstation 4 ed Xbox One nel corso del mese di giugno, mentre farà il proprio esordio su Nintendo Switch nell'ultimo trimestre del 2019. Successivamente, il Gioco approderà anche su PC. In chiusura, segnaliamo a Lettori e Lettrici che durante la manifestazione, SNK ha anche annunciato Samurai Shodown NeoGeo Collection, anch'essa attesa su Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.