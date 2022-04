Nuovo PlayStation Plus: sarà possibile passare ai tier superiori pagando la differenza

PlayStation Plus sta andando incontro alla più grande rivoluzione della sua storia, che lo porterà ad inglobare totalmente PlayStation Now e ad offrire ai propri abbonati tre fasce di abbonamento con prezzi crescenti e benefit diversificati.

Appena due giorni fa, Sony ha fissato per il 22 giugno il debutto del nuovo PlayStation Plus in Italia. A partire da quella data, gli utenti potranno scegliere fra tre diversi livelli di sottoscrizione:

PlayStation Plus Essentials (8,99 euro al mese, 24,99 euro al trimestre o 59,99 euro all'anno): si tratta sostanzialmente del vecchio PS Plus, con due giochi gratis al mese, sconti esclusivi, spazio cloud per i salvataggi e accesso al multiplayer online;

(13,99 euro al mese, 39,99 euro al trimestre e 99,99 euro all'anno): ai benefit del tier Essentials vanno ad unirsi oltre 400 giochi scaricabili su PS4 e PS5, tra i quali sono inclusi blockbuster PlayStation Studios e giochi third party;

(16,99 euro al mese, 49,99 euro al trimestre e 119,99 euro all'anno): ai benefit dei tier Essentials ed Extra s'aggiungono le demo di una selezione di nuovi giochi e una libreria di 340 titoli in streaming e download comprendente classici PS1, PS2, PSP e una selezione di giochi per PS3 fruibili in streaming su PS4, PS5 e PC. Sblocca inoltre lo streaming del catalogo di giochi PS4 del tier Extra su PS4, PS5 e PC.

Oggi, grazie ad uno scambio di mail tra Sony e il sito filippino One More Game, apprendiamo altri importanti dettagli. Innanzitutto, gli attuali abbonamenti PlayStation Plus verranno automaticamente convertiti a PS Plus Essentials, senza il bisogno di alcun intervento da parte dei giocatori. Il periodo di sottoscrizione proseguirà inalterato. Inoltre, il portavoce di Sony ha confermato che gli abbonati potranno passare ad un tier superiore in qualsiasi momento, semplicemente pagando la differenza di prezzo. "Per farlo, dovrai pagare la differenza tra il piano attuale e il nuovo piano, adeguata in base al tempo residuo della tua sottoscrizione", si legge nella mail condivisa dal portale.

Si tratta di una bella comodità. In questo modo, i giocatori potranno cambiare idea in qualsiasi momento, senza dover attendere la fine del periodo di fatturazione in corso per poter fare l'upgrade ad un piano superiore. Tuttavia, al momento non è chiaro se sarà possibile fare il contrario, ossia passare da un tier superiore ad uno inferiore. Restiamo in attesa di delucidazioni in merito.