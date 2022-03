Nuovo PlayStation Plus: per gli analisti avrà meno successo di Xbox Game Pass

A poche ore dal tanto anticipato annuncio del nuovo PlayStation Plus, servizio ad abbonamento che proporrà prossimamente tante versioni con bonus diversi, gli analisti stanno già facendo i primi confronti con Xbox Game Pass.

Ecco di seguito l'opinione di Piers Harding-Rolls, che ricopre il ruolo di research director for games presso Ampere Analysis:

"Non avrà la stessa presa sugli utenti del servizio targato Microsoft. Credo che Sony avrà un approccio più aggressivo sia con la distanza di tempo che intercorrerà tra il lancio di nuovi giochi e la loro aggiunta al catalogo del servizio che con i prodotti di sviluppatori e publisher di terze parti."

La Creative Strategies Goodman, Carolina Milanesi, sostiene invece che:

"Gli abbonamenti in ambito gaming assumeranno una forma simile a quanto accade oggi nell'intrattenimento video. Si tratta di una direzione verso la quale si è obbligati ad andare per via del mercato. Microsoft ha voluto rendere l'arrivo dei giochi al day one nel catalogo uno dei principali motivi del successo del servizio. Vedremo quanto sarà importante questo fattore per i fan PlayStation. Dopotutto non si tratta di un elemento decisivo. Nintendo ha fatto un ottimo lavoro con il suo Nintendo Switch Online, che è stato un successo grazie al catalogo di vecchi prodotti. Va però specificato che buona parte del successo di Xbox Game Pass è dovuto all'arrivo delle esclusive al day one. Il fatto che Sony non voglia competere con Microsoft da questo punto di vista ha poca importanza."

Insomma, l'opinione degli analisti non prevede certo il fallimento dell'iniziativa targata Sony, ma evidenzia come Xbox Game Pass abbia attualmente più motivi per risultare attraente agli occhi dei videogiocatori. Resta in ogni caso da comprendere meglio il funzionamento del nuovo PlayStation Plus e quali saranno i prodotti che andranno a formare il catalogo dal prossimo giugno 2022.

A proposito, sapevate che Marvel's Spider-Man e Returnal saranno nel catalogo del nuovo PlayStation Plus?