Nuovo PlayStation Plus: andiamo alla scoperta dei giochi gratis in catalogo

Nella cornice del Canale Twitch di Everyeye, quei mattacchioni di Riccardo e Gabriele hanno surfato tra le onde digitali del Nuovo PlayStation Plus appena arrivato in Italia per andare alla scoperta dei videogiochi disponibili nel catalogo del servizio in abbonamento 'rilanciato' da Sony su PS4 e PS5.

Il dinamico duo della redazione di Everyeye.it ha provato la vastissima lineup del nuovo catalogo PS Plus Extra e Premium, saltando da un'esperienza interattiva all'altra per aiutarci a comprendere la profondità dell'offerta contenutistica confezionata da Sony per invogliare la community PlayStation ad abbracciare il cambiamento rappresentato dalla nuova filosofia "on demand".

Alla già ricca proposta della Instant Game Collection di PS Plus, i tier Extra e Premium assommano i migliori giochi classici per PS1 e PS2, oltre a una selezione di videogiochi PS3 e la possibilità di accedere a delle versioni di prova per titoli di recente commercializzazione. Solo con il tempo, ad ogni modo, capiremo quanto crescerà il catalogo del Nuovo PS Plus, ma già adesso possiamo intuirne le grandi potenzialità e, con essa, l'enorme attrattiva esercitata nei possessori di console PlayStation.

