Nuovo PlayStation Plus in azione: i primi video arrivano dall'Asia

Con il debutto del nuovo PlayStation Plus in Asia, passa finalmente nelle mani dei videogiocatori il modello rinnovato del servizio di abbonamento di casa Sony.

Con un'offerta diversificata, il nuovo PlayStation Plus propone tre diverse tipologie di abbonamento, che vanno definitivamente a fondere i precedenti servizi PS Plus e PS Now. Oltre a garantire l'accesso alle opzioni di gioco online e alla periodica distribuzione di titoli gratuiti, il servizio si arricchisce - a seconda del livello scelto - anche di Demo gratuite per giochi PS4 e PS5, oltre che di un catalogo di grandi classici PlayStation da riscoprire.

Con l'abbonamento attivo in gran parte dei Paesi dell'Asia, è ora possibile osservare il PlayStation Plus rinnovato in azione. Direttamente in calce a questa news, ad esempio, potete osservare una panoramica della nuova sezione dedicata a PlayStation Plus presente su PlayStation 5. A mostrarla, è un giocatore originario di Hong Kong, dove, appunto, il servizio Sony è stato di recente attivato dall'azienda. L'interfaccia dedicata sembra essere decisamente pratica, con sezioni appositamente dedicate agli sconti esclusivi e ai giochi di epoca PS1, PS2 e PSP.



In attesa di scoprire quali saranno i giochi PlayStation Plus gratis a giugno 2022, ricordiamo che il servizio approderà in Italia nel corso del prossimo mese.