Nuovo PlayStation Plus: 'centinaia di giochi on demand' nello spot italiano

Mancano ormai pochi giorni al lancio europeo del Nuovo PS Plus, e così la divisione italiana del team PlayStation solletica la curiosità e l'interesse della community nostrana di PS4 e PS5 confezionando uno spot che ribadisce l'arrivo di centinaia di giochi on demand.

Il filmato propostoci da Sony Interactive Entertainment non fa che riassumere le funzionalità e i benefici offerti agli abbonati della nuova proposta videoludica destinata a tutti i possessori (presenti e futuri) di console PlayStation.

Nello spot trovano così spazio le infografiche esplicative sull'importante aggiornamento che interesserà il catalogo digitale di titoli fruibili gratuitamente dagli iscritti al servizio, la disponibilità dei videogiochi Classici per le passate generazioni di console Sony, la possibilità di accedere alle versioni di prova di giochi in uscita su PS4 o PS5 e la libertà di scelta offerta dai diversi Tier del Nuovo PlayStation Plus.

Il filmato cita alcuni dei titoli proposti a coloro che si iscriveranno al piano in abbonamento Extra o Premium del nuovo PS Plus, con un catalogo tanto ricco da comprendere Death Stranding, Demon's Souls, Ghost of Tsushima Director's Cut e Bloodborne.

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che il rilancio di PlayStation Plus in questa sua nuova versione che fonde PS Now (ma non solo) sarà disponibile in Italia esattamente tra una settimana, nella giornata di giovedì 23 giugno.