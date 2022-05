Nuovo PlayStation Plus: cosa succede al mio abbonamento?

PlayStation Plus sta per cambiare: a partire dal 22 giugno il servizio di punta di casa Sony ingloberà PlayStation Now, che di conseguenza cesserà di esistere come entità a sé stante, e offrirà la possibilità di sottoscrivere tre tipi abbonamento chiamati Essential, Extra e Premium, con prezzi e vantaggi crescenti.

Cosa succede all'attuale abbonamento a PlayStation Plus?

Molto probabilmente, molti di voi si stanno chiedendo cosa succederà all'abbonamento attuale quando verrà lanciato il nuovo PlayStation Plus. Ebbene, la risposta è molto semplice: se avete una sottoscrizione attiva al Plus, al momento del debutto del nuovo servizio verrà effettuato il passaggio automatico al nuovo piano PlayStation Plus Essential, in questo modo potrete continuare ad accedere agli stessi identici vantaggi di cui usufruite attualmente (multiplayer online, giochi mensili gratuiti, salvataggio dei dati sul cloud, sconti esclusive e pacchetti mensili gratis). Rimarranno invariate anche la tariffa di abbonamento periodica e la data di pagamento.

Cosa succede a chi è abbonato anche a PlayStation Now?

Le cose sono un pochino più complicate (ma non troppo) per coloro che sono abbonati sia a PlayStation Plus, sia a PlayStation Now. In questo caso, se al momento del lancio del nuovo PlayStation Plus siete ancora iscritti ad entrambi i servizi, verrà effettuato il passaggio al piano di abbonamento PlayStation Plus Premium (il più prestigioso e costoso) e avrete una nuova e unica data di pagamento corrispondente alla data dell'abbonamento che scade per ultimo.

Un esempio pratico? Se attualmente siete iscritti a PlayStation Plus con scadenza al 31 ottobre 2022 e avete un abbonamento a PlayStation Now che scade il 31 luglio 2022, quando verrà lanciato il nuovo servizio verrete automaticamente iscritti a PlayStation Plus Premium fino al 31 ottobre 2022, ossia la data di scadenza del piano con il maggior numero di mesi già acquistati.