Nuovo PlayStation Plus: cosa succede se sono abbonato a PlayStation Now?

Il prossimo 22 giugno debutterà in Italia il nuovo PlayStation Plus, una versione potenziata del servizio che ingloberà gli attuali vantaggi di PlayStation Now e offrirà a tutti i giocatori la possibilità di sottoscrivere tre tipi di abbonamenti con vantaggi e prezzi crescenti.

PlayStation Now, dunque, cesserà di esistere come entità a sé stante, mentre i suoi attuali vantaggi verranno convogliati nei tier Premium del nuovo PlayStation Plus. Cosa succederà dunque a chi attualmente è abbonato SOLAMENTE a PlayStation Now?

Stando alle FAQ ufficiali di Sony, al momento del lancio del nuovo PlayStation Plus, l'attuale abbonamento a PlayStation Now sarà convertito automaticamente al nuovo tier PlayStation Plus Premium, il quale consentirà di usufruire di tutti i vantaggi di PlayStation Now già pagati, tra cui l'accesso a download e streaming di un'ampia raccolta di giochi nuovi e classici. Gli utenti interessati avranno inoltre accesso a tutti gli altri vantaggi di PlayStation Plus Premium, tra cui il multigiocatore online, i giochi mensili gratis, gli sconti esclusivi e lo spazio cloud per l'archiviazione dei salvataggi. Al momento della conversione a PlayStation Plus Premium, verrà conservato tutto il tempo già prepagato con PlayStation Now.

