PlayStation Plus Premium: cosa succede a chi è abbonato anche a PlayStation Now?

Il prossimo 22 giugno Sony lancerà una versione aggiornata di PlayStation Plus, il quale offrirà ai giocatori di PS4 e PS5 la possibilità di scegliere fra tre differenti piani di abbonamento con prezzi e benefici crescenti. Contestualmente, PlayStation Now cesserà di esistere come entità a sé stante.

L'offerta di PlayStation Now, che prevede un catalogo di giochi fruibile in streaming e download su PS4 e PS5, e in streaming su PC, verrà spalmata tra i due piani più costosi, ossia PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. Una domanda, quindi, è sorta spontanea: se attualmente si è abbonati a PlayStation Plus e PlayStation Now, cosa succede ai due abbonamenti e alla loro data di scadenza?

Ci ha pensato Sony a risolvere il dubbio, con una precisazione reperibile tra le FAQ ufficiali del nuovo servizio: "Se al momento del lancio del nuovo Playstation Plus sei abbonato a entrambi i servizi, verrà effettuato il passaggio al piano di abbonamento PlayStation Plus Premium e avrai una nuova e unica data di pagamento corrispondente alla data dell'abbonamento che scade per ultimo. Riceverai una notifica tramite e-mail con la nuova data di pagamento e la tariffa di abbonamento".

Un esempio? Se attualmente avete una sottoscrizione a PlayStation Plus che scade il 31 ottobre 2022 e un abbonamento a PlayStation Now che scade il 31 luglio 2022, quando verrà lanciato il nuovo servizio (il 22 giugno 2022) verrete automaticamente iscritti a PlayStation Plus Premium con scadenza al 31 ottobre 2022, ossia quella del piano con il maggior numero di mesi già acquistati.

Segnaliamo che Sony ha anche confermato che sarà possibile passare ad un tier di PlayStation Plus più alto semplicemente pagando al differenza di prezzo per il periodo rimanente.