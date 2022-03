Nuovo PlayStation Plus quanto costa e quando esce? Prezzi aggiornati 2022

Con l'arrivo del nuovo abbonamento PlayStation Plus, Sony cambia le carte in tavola proponendo due nuovi livelli di iscrizione e mandando in pensione il servizio PlayStation Plus. Ma quanto costa iscriversi a PlayStation Plus da giugno 2022?

Il piano più economico è denominato PlayStation Plus Essentials e costerà 8.99 euro al mese (59.99 euro l'anno o 24.99 euro a trimestre) esattamente come il piano attuale, e includerà i seguenti benefici: due giochi gratis al mese, sconti esclusivi, spazio Cloud per i salvataggi e accesso al multiplayer online.

Il livello intermedio si chiama PlayStation Plus Extra e oltre a tutti i benefit citati in precedenza include fino a 400 giochi PS4 e PS5 (tra cui Marvel's Spider-Man, Returnal e Death Stranding su PlayStation Plus) da scaricare e utilizzabili fino alla scadenza dell'abbonamento. I prezzi? 39.99 euro ogni trimestre, 99.99 euro l'anno o 13.99 euro al mese.

Infine PlayStation Plus Premium è l'offerta più costosa (16.99 al mese, 49.99 euro ogni trimestre o 119.99 euro l'anno) e include in aggiunta a quanto elencato in precedenza, fino a 340 giochi aggiuntivi tra cui giochi per PS3 giocabili in streaming e un catalogo di classici PlayStation, PS2 e PSP disponibili sia in streaming che in download. Questo livello offre anche le versioni di prova dei giochi (solo titoli selezionati).

Da quando sarà disponibile il nuovo abbonamento? Sony partirà con il rollout a giugno in Asia, Nord America ed Europa, in seguito verranno raggiunti anche altri paesi, l'obiettivo è quello di "rendere disponibile il nuovo Playstation Plus nella maggior parte dei territori PlayStation Network entro la fine del primo semestre del 2022."