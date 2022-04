Nuovo PlayStation Plus: quanto costeranno gli abbonamenti mensili, trimestrali e annuali?

L'ultimo aggiornamento del CEO di SIE Jim Ryan con l'annuncio della data di lancio del nuovo PlayStation Plus s'accompagna alla conferma dei prezzi dei tier Essential, Extra e Premium a scadenza mensile, annuale e, novità dell'ultimo momento, trimestrale.

Nel fornire tutti i ragguagli sul lavoro svolto dal team PlayStation per arricchire e unificare gli attuali servizi di PS Plus e PS Now, il boss di SIE sottolinea come i nuovi livelli Extra e Premium rappresentino "un'importante evoluzione per PlayStation Plus. Grazie ad essi il nostro obiettivo principale è quello di garantire che le centinaia di giochi che offriamo includano anche i contenuti di prim'ordine che ci contraddistinguono".

Il massimo dirigente di Sony Interactive Entertainment cita a titolo d'esempio l'ingresso nel servizio di videogiochi tripla A del calibro di Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man Miles Morales, Mortal Kombat 11 e Returnal. Quanto ai prezzi, eccovi la tabella completa con gli abbonamenti mensili, trimestrali e annuali al Nuovo PlayStation Plus:

Nuovo PS Plus - tier Essential

Abbonamento Mensile - 8,99 euro

Abbonamento Trimestrale - 24,99 euro

Abbonamento Annuale - 59,99 euro

Nuovo PS Plus - tier Extra

Abbonamento Mensile - 13,99 euro

Abbonamento Trimestrale - 39,99 euro

Abbonamento Annuale - 99,99 euro

Nuovo PS Plus - tier Premium

Abbonamento Mensile - 16,99 euro

Abbonamento Trimestrale - 49,99 euro

Abbonamento Annuale - 119,99 euro

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che il Nuovo PlayStation Plus sarà attivo in Europa dal 22 giugno 2022, tanto nella sua formula Essential quanto in quella rappresentata dai tier Extra e Premium. Sempre a partire dal 22 giugno, quindi, PS Now non esisterà più nella sua formula attuale e tutti gli abbonati passeranno automaticamente a PS Plus Premium.