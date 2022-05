Nuovo PlayStation Plus: da Cyberpunk 2077 a Horizon Forbidden West, ecco tutte le demo

Sony ha aggiornato a sorpresa nel corso del primo pomeriggio il suo blog ufficiale, il quale ha accolto numerose info in merito al nuovo PlayStation Plus. Tra i vari dettagli appena diffusi troviamo anche l'elenco completo dei prodotti che potranno essere provati senza costi aggiuntivi dagli abbonati al servizio in versione Premium o Deluxe.

Ecco di seguito l'elenco completo dei giochi che gli abbonati al nuovo PlayStation Plus potranno provare per un quantitativo di ore limitato e decidere così se procedere con l'acquisto, mantenendo tutti i progressi effettuati nel corso del test:

Giochi dei PlayStation Studios

Uncharted: Raccolta L’eredità dei ladri (Naughty Dog) - Versione: PlayStation 5

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games) - Versioni: PlayStation 4 e PlayStation 5

Titoli delle terze parti

Cyberpunk 2077 (CD Projekt RED) - Versione: PlayStation 5

Farming Simulator 22 (Giants Software) - Versioni: PlayStation 4 e PlayStation 5

Tiny Tina’s Wonderland (2K Games) - Versioni: PlayStation 4 e PlayStation 5

WWE 2K22 (2K Games) - Versioni: PlayStation 4 e PlayStation 5

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche l'elenco dei giochi PS4 e PS5 inclusi nel catalogo del nuovo PS Plus, il quale arriverà tra poco più di un mese anche in Italia.