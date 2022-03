Nuovo PlayStation Plus: i giochi PS1, PS2 e PSP saranno 'potenziati'? Ne parla Jim Ryan

Dopo aver annunciato l'arrivo a giugno del nuovo PlayStation Plus, il massimo esponente di SIE, Jim Ryan, si sofferma sulle migliorie previste per i videogiochi PS1, PS2 e PSP che rientreranno nell'offerta riservata a chi si iscriverà a PS Plus Premium, il tier più elevato del servizio in abbonamento.

Intervistato da Famitsu, il CEO di Sony Interactive Entertainment ha fornito delle interessanti anticipazioni sulle nuove funzionalità che verranno introdotte da giugno con la riformulazione dei servizi in abbonamento legati all'ecosistema PlayStation.

Discutendo nello specifico delle possibili migliorie e ottimizzazioni previste per i videogiochi delle prime generazioni di console Sony, Ryan ha preferito non entrare nei dettagli ma ha comunque precisato che "descriveremo tutto nel dettaglio in un secondo momento, ma ho sentito chi sta effettivamente testando quei titoli e mi riferisce che i giochi sono davvero molto belli su PS4 e PS5. Le funzionalità aggiuntive supportate, però, saranno diverse per ogni gioco".

A cosa si riferisce Jim Ryan con l'appunto sulle "funzionalità aggiuntive supportate"? Guardando a quanto proposto da Microsoft con la retrocompatibilità evoluta sulle ultime piattaforme dell'ecosistema Xbox, le dichiarazioni dell'amministratore delegato di SIE potrebbero suggerire migliorie prestazionali come l'aumento del framerate e della risoluzione, oppure l'adozione di tecniche evolute di upscaling che possano attualizzare le texture, i modelli poligonali e l'interfaccia dei videogiochi PS1, PS2 e PSP più amati. Sempre in linea puramente teorica, molto potrebbe essere fatto anche sul fronte del supporto delle vecchie glorie PlayStation alle funzioni più avanzate del DualSense di PS5.

In attesa di un chiarimento da parte del colosso tecnologico giapponese, vi riportiamo le ultime dichiarazioni di Ryan sui motivi che hanno spinto Sony a non proporre giochi esclusivi day one nel nuovo PS Plus.