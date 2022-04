Nuovo PlayStation Plus: giochi PS3 solo in streaming, niente emulazione al lancio

Nel messaggio pubblicato da Jim Ryan sulle pagine del PS Blog per svelare la data di lancio del Nuovo PlayStation Plus, il presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment ha precisato che l'accesso ai videogiochi PS3 avverrà solo in streaming.

Nella scheda che elenca tutti i benefit fruibili da chi si abbonerà al tier Premium del Nuovo PlayStation Plus, il boss di SIE specifica infatti che "i giochi per PS3 saranno disponibili tramite streaming nel cloud".

Nel post condiviso dalle colonne del "blog istituzionale" della divisione PlayStation, tuttavia, si precisa che tutte le indicazioni offerte si riferiscono in maniera specifica all'offerta di lancio confezionata da Sony, rappresentando solo "una piccola anteprima del nostro nuovo servizio in abbonamento. In prossimità del lancio renderemo disponibili ulteriori informazioni".

Quali altre sorprese avrà mai in serbo Sony, considerando che ha già condiviso tutte le indicazioni più importanti sulla finestra di lancio, sui prezzi e sui contenuti dei nuovi Tier di abbonamento? La frase di chiusura del messaggio di Ryan lascia perciò aperto uno spiraglio per l'annuncio di funzioni inedite e di ulteriori giochi, servizi e contenuti destinati ad essere integrati nel servizio del Nuovo PS Plus, presumibilmente, nei mesi successivi al lancio atteso in Europa per il 22 giugno.

Tra le funzioni più discusse sui social e sui forum di settore troviamo certamente il rumoreggiato emulatore di PS3 su PlayStation 5 citato a più riprese dagli analisti di settore e, di recente, dal giornalista e insider Jeff Grubb. Diversi addetti al settore, d'altronde, hanno espresso un proprio parere sulla fattibilità di un sistema che renda possibile eseguire giochi PS3 su PlayStation 5 "in locale" senza passare per i servizi cloud streaming: per l'esperto youtuber Modern Vintage Gamer, ad esempio, l'emulazione di PS3 su PS5 non sarebbe impossibile.