Nuovo PlayStation Plus: tutti i giochi PSP che vorremmo vedere nel catalogo

Mentre ci avviciniamo sempre di più all'annuncio dei giochi gratis di agosto per gli utenti PlayStation Plus Essential, abbiamo stilato una lista dei titoli per PSP che vorremo vedere nel catalogo della versione più costosa dell'abbonamento.

Pur essendo particolarmente ricco, il catalogo dei classici per PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 e PlayStation Portable è ancora privo di numerose vecchie perle che molti videogiocatori vorrebbero giocare ancora una volta. Come potete leggere anche nel nostro speciale sui giochi PSP che vorremmo nel nuovo PlayStation Plus, tra i prodotti che avremmo voluto nella libreria del servizio troviamo sicuramente i capitoli portatili di God of War, ovvero Chains of Oympus e Ghost of Sparta, Metal Gear Solid Peace Walker e Silent Hill Origins.

Ovviamente quelli elencati sono solo alcuni dei giochi PSP che vorremmo rigiocare grazie al servizio Sony e, se volete scoprirli tutti, vi invitiamo a dare un'occhiata al nostro nuovo video sul canale YouTube di Everyeye, sul quale è possibile trovare anche altri approfondimenti e speciali riguardanti la nuova versione del PlayStation Plus.

In attesa di scoprire i prossimi giochi del catalogo, vi ricordiamo che tra i titoli di luglio per PS Plus Extra e Premium troviamo anche Stray e FF7 Remake Intergrade.