Nuovo PlayStation Plus: i grandi publisher terze parti ci saranno, assicura Jim Ryan

Sony ha rivoluzionato il PlayStation Plus, annunciando l'arrivo a giugno 2022 di nuovi abbonamenti per il suo servizio che integrerà in parte anche il PS Now. Un poco alla volta stanno emergendo sempre più dettagli sul nuovo corso per il Plus, rivelati dal CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan.

Oltre ad aver chiarito se i giochi PS1 e PS2 saranno potenziati con il nuovo PlayStation Plus, nel corso dell'intervista concessa al portale GamesIndustry, Ryan e Sony hanno assicurato che il servizio godrà del supporto di tutti i maggiori publisher internazionali, e che le trattative per coinvolgere quante più terze parti possibili con i loro relativi giochi proseguono al meglio.

"Che si tratti di titoli indie, di grandi giochi o di produzioni che celebrano la nostra eredità, ci sarà ogni tipo di gioco. Avremo tutto ciò, e si spera anche una line-up che possa attirare l'interesse di chiunque", spiega Ryan, lasciando intendere quanto il colosso giapponese intenda fare le cose in grande con il PS Plus rivoluzionato. Sempre a proposito dei titoli che ne faranno parte, Marvel's Spider-Man e Returnal saranno tra i primi giochi del nuovo PlayStation Plus, assieme ad altri titoli di alto profilo quali God of War, Death Stranding e Mortal Kombat 11.

Resta giusto da capire quali e quanti publisher di terze parti verranno effettivamente coinvolti nel progetto, ma con grande probabilità i più grandi saranno della partita, magari con sorprese inaspettate.