Nuovo PlayStation Plus: guida ai giochi con il trofeo di Platino più semplice

Per qualsiasi videogiocatore che ami collezionare trofei di Platino sulle console Sony, il nuovo PlayStation Plus è un vero e proprio sogno ad occhi aperti. Il catalogo dei tier più costosi dell'abbonamento garantisce infatti l'accesso a tantissimi giochi, alcuni dei quali molto semplici da 'platinare'.

Prima di darvi le informazioni su quali sono i giochi del servizio i cui trofei possono essere sbloccati con relativa semplicità, occorre fare una precisazione. I tempi stimati per il Platino sono indicativi e spesso variano in base alle capacità del giocatore: questo significa che i più bravi potrebbero impiegarci molto meno, invece chi è meno avvezzo a titoli di quel tipo potrebbe trascorrere più tempo nel completamento al 100%.

Ecco di seguito l'elenco dei giochi con il Trofeo di Platino più facile nel catalogo del nuovo PlayStation Plus:

11-11 Memories Retold - Tempo richiesto: 8/10 ore

Ape Escape - Tempo richiesto: 5 ore

Black Mirror - Tempo richiesto: 4/5 ore

Call of Cthulhu - Tempo richiesto: 5/6 ore

Celeste (con l'assist mode) - Tempo richiesto: 4/5 ore

Chicken Police – Paint it RED! - Tempo richiesto: 8/10 ore

Concrete Genie - Tempo richiesto: 8 ore

Control - Tempo richiesto: 20 ore

Crysis Remastered - Tempo richiesto: 10 ore

Death Stranding Director's Cut - Tempo richiesto: 100 ore (ci vuole molto, ma la difficoltà è bassa)

Deliver Us the Moon - Tempo richiesto: 5/6 ore

Enigmatis: The Ghosts of Maple Creek - Tempo richiesto: 2 ore

Goosebumps: The Game - Tempo richiesto: 2/3 ore

I Am Dead - Tempo richiesto: 8/10 ore

Jak & Dexter The Precursor Legacy - Tempo richiesto: 10 ore

Last Stop - Tempo richiesto: 5/6 ore

Maneater - Tempo richiesto: 10 ore

Marvel's Guardians of the Galaxy - Tempo richiesto: 20/25 ore

Marvel's Spider-Man - Tempo richiesto: 25/30 ore

Marvel's Spider-Man Miles Morales - Tempo richiesto: 12/15 ore

Moving Out - Tempo richiesto: 15/20 ore

Seasons After Fall - Tempo richiesto: 8/10 ore

The Artful Escape - Tempo richiesto: 4 ore

The Book of Unwritten Tales 2 - Tempo richiesto: 20 ore

Warhammer: Chaosbane - Slayer Edition - Tempo richiesto: 15/20 ore

Virginia - Tempo richiesto: 4 ore

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood - Tempo richiesto: 12/15 ore

Wytchwood - Tempo richiesto: 10/12 ore

Yet Another Zombie Defense - Tempo richiesto: 6/8 ore

