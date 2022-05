Nuovo PlayStation Plus: un leak svela due classici PS1 in arrivo nel catalogo

Quando Sony ha annunciato l'elenco dei giochi in arrivo al lancio del nuovo PlayStation Plus ha anche confermato che la lista non è completa e che al day one del servizio assisteremo all'inclusione nel catalogo di ulteriori prodotti. A tal proposito, due di questi sono stati anticipati da un leak.

I due videogiochi al centro del leak emerso nelle ultime ore sono due classici PlayStation 1, ovvero Oddworld: Abe's Oddysee e Ridge Racer 2. Malgrado l'assenza dei due prodotti nel lungo elenco dei titoli in arrivo al day one del servizio, il leak in questione lascia poco spazio ai dubbi, dal momento che entrambi i classici PS1 sono stati inseriti nel database del PlayStation Store ed è improbabile che il loro arrivo sulla piattaforma sia slegato dal debutto del nuovo PlayStation Plus.

Sempre a proposito del servizio, vi ricordiamo che proprio questa mattina sono state svelate le funzioni extra e l'emulatore dei giochi PS1 in azione su PS5. Per chi non lo sapesse, infatti, gli abbonati al PS Plus nella sua versione più costosa potranno godersi i classici PS1 con un framerate più elevato, una maggiore risoluzione e una serie di opzioni extra in stile emulatore.

In attesa di scoprire l'elenco definitivo dei giochi, sappiate che Sony ha annunciato la prima ricompensa gratis di giugno per gli utenti PS Plus su PS4 e PS5.