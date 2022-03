Nuovo PlayStation Plus: Marvel's Spider-Man e Returnal tra i primi giochi

Sony ha annunciato il nuovo abbonamento PlayStation Plus in arrivo a giugno, con due livelli che garantiranno l'accesso ad una vasta selezione di giochi per PS4 e PS5, ma quali saranno i primi giochi a debuttare nel servizio?

Sony fa sapere che al momento di lancio la compagnia prevede di aggiungere giochi come Death Stranding, God of War, Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Mortal Kombat 11 e Returnal. Inoltre viene riportato quanto segue "stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri ingegnosi sviluppatori di PlayStation Studios e partner di terze parti per includere alcune delle migliori esperienze di gioco disponibili con una raccolta che verrà aggiornata regolarmente."

Non ci sono purtroppo dettagli in merito a produzioni terze parti ma Sony conferma di essere al lavoro con i principali publisher e sviluppatori indipendenti per aggiungere giochi third party al catalogo. Il nuovo abbonamento PlayStation Plus debutterà a giugno 2022, il prezzo resterà invariato per l'abbonamento base (8.99 euro al mese o 59.99 euro l'anno) con gli stessi benefit della sottoscrizione attuale, i piani Extra e Premium garantiranno invece l'accesso ad una libreria con centinaia di videogiochi e nell'ultimo caso anche alle prove gratuite e demo estese di una selezione di titoli non ancora annunciati.