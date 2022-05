Nuovo PlayStation Plus: smentiti i rumor sul multiplayer online per i giochi PS1 e PSP

I rumor sul supporto del multiplayer online nei giochi PS1 del Nuovo PS Plus vengono smentiti dall'ultimo aggiornamento che ha interessato la scheda PS Store da cui hanno avuto origine queste voci di corridoio, ossia quella della versione emulata per PlayStation 1 di Worms World Party.

La pagina del gioco presente sulla versione malese del negozio digitale di Sony è stata infatti aggiornata per segnalare, appunto, l'assenza di qualsivoglia funzionalità multiplayer in rete: la nuova scheda di Worms World Party riporta solo la compatibilità con la funzione Remote Play e la possibilità di giocare partite a schermo condiviso con i propri amici.

L'update del PlayStation Store contribuisce perciò a fugare i dubbi della community sul possibile supporto del multiplayer online per le versioni emulate su PS4 e PlayStation 5 dei videogiochi classici per PS1 e PSP che entreranno a far parte del Nuovo PS Plus.

Nella speranza di ricevere al più presto un chiarimento da parte di Sony Interactive Entertainment, qui invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per ammirare il Nuovo PlayStation Plus in azione nei video registrati dall'utenza PS4 e PS5 che, in alcuni Paesi asiatici, sta già sperimentando le novità dell'ultima evoluzione dell'abbonamento in arrivo il 23 giugno in Italia.