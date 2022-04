Nuovo PlayStation Plus Premium: le Demo di 2 ore verranno create direttamente da Sony?

Mancano poche settimane al lancio del Nuovo PlayStation Plus ed Ethan Gach, giornalista di Kotaku, contribuisce a chiarire uno dei punti più "controversi" del nuovo abbonamento, ovvero l'obbligo di creare delle Demo di 2 ore per tutti i videogiochi in vendita su PS Store ad un prezzo non inferiore ai 33 euro.

Nelle ultime anticipazioni condivise Game Developer, infatti, si sosteneva come le nuove direttive di Sony imponessero la creazione di Demo a tempo limitato per tutti i giochi da commercializzare su PS Store ad un prezzo uguale o superiore ai 33 euro. Molti addetti al settore e appassionati, appresa la notizia, si sono perciò chiesti se tale direttiva non potesse in qualche modo "indispettire" gli sviluppatori per via del lavoro extra da svolgere per realizzare queste versioni dimostrative nel rispetto delle linee guida aggiornate del Nuovo PlayStation Plus.

Ebbene, stando a quanto riferito al reporter di Kotaku da una sua fonte anonima, "sarà un team di Sony a occuparsi della creazione di queste prove a tempo di due ore, quindi per gli sviluppatori dei singoli giochi non dovrebbe esserci del lavoro extra".

Lo stesso Gach, però, coglie l'occasione per esporre le preoccupazioni manifestategli da chi, tra software house e publisher, teme che questo nuovo "meccanismo obbligatorio" delle Demo a tempo su PS Plus Premium possa destabilizzare l'attuale sistema di monetizzazione e condivisione delle entrate adottato da Sony e dai suoi partner commerciali per la vendita di giochi third party sullo store delle piattaforme dell'ecosistema PlayStation.