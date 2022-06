Nuovo PlayStation Plus: fino a quando saranno disponibili i giochi del catalogo?

Con l'arrivo di PlayStation Plus Extra e Premium in Europa, gli abbonati possono accedere ad un catalogo con centinaia di giochi per PS4, PS3, PSP, PS1 e PS2. ma saranno disponibili per sempre oppure i giochi in questione verranno prima o poi rimossi?

Questa è una domanda interessante ma che al momento non trova una risposta precisa, nel senso che Sony non ha mai dichiarato delle tempistiche precise per quanto riguarda la presenza e/o la rimozione di giochi dal catalogo PlayStation Plus Premium ed Extra.



Nuovi giochi si aggiungeranno a PlayStation Plus due volte al mese seguendo il modello già adottato da Xbox Game Pass, non sappiamo però se ogni due settimane assisteremo anche alla rimozione di giochi dal catalogo, in quanto come detto le tempistiche non sono assolutamente state svelate. Con ogni probabilità i grandi giochi AAA First Party resteranno disponibili per sempre come veicolo per spingere i giocatori ad abbonarsi mentre per i titoli di terze parti tutto dipenderà dagli accordi di licenza siglati tra Sony ed i singoli publisher.



Nel frattempo si segnala la rimozione di Evil Genius 2 World Domination, confermato ta i giochi del catalogo PlayStation Plus Extra e invece non disponibile al lancio del servizio in Europa. Il motivo? Per il momento nessuna comunicazione in merito è giunta.