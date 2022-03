Nuovo PlayStation Plus: i server per il gioco in streaming saranno di Microsoft?

In seguito agli insistenti rumor che ci hanno accompagnato per giorni, oggi Sony ha ufficialmente svelato al pubblico la rivoluzione del PlayStation Plus, che proporrà tra qualche mese una serie di servizi a pagamento aggiuntivi tra i quali vi sarà anche il gaming in streaming.

A tal proposito, c'è chi inizia già da ora a chiedersi com'è che il colosso dell'industria videoludica permetterà agli abbonati al servizio di giocare da qualsiasi dispositivo ai prodotti inclusi nell'abbonamento che non sono scaricabili su console per via dell'assenza di retrocompatibilità. Una delle ipotesi più probabili è relativa proprio all'utilizzo della tecnologia Azure di Microsoft, la quale potrebbe essere la scelta di Sony per consentire il gioco in streaming ai suoi utenti. Ovviamente non si tratta di un'ipotesi campata in aria, dal momento che nel maggio del 2019 Microsoft e Sony hanno stretto ufficialmente un'alleanza per il cloud, così che l'azienda giapponese potesse usufruire dei benefici di Azure. Non è da escludere che tale accordo sia stato preso proprio in vista dell'arrivo del nuovo PlayStation Plus, così da fornire ai giocatori il miglior servizio possibile.

In attesa di scoprire quale sia la tecnologia alla base del servizio Sony, vi ricordiamo che secondo gli analisti il nuovo PlayStation Plus avrà meno presa sugli utenti rispetto a Xbox Game Pass.