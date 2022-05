Nuovo PlayStation Plus: svelata la durata esatta di tutte le demo a tempo

Ci avviciniamo sempre di più al debutto del nuovo PlayStation Plus e, di conseguenza, emergono tanti nuovi dettagli sulla versione rinnovata del servizio targato Sony. A tal proposito, sono state svelate nel dettaglio le durate delle demo a tempo in arrivo con il tier più costoso del Plus.

Ecco di seguito quante ore si potranno giocare con i vari prodotti disponibili in versione demo per gli abbonati:

WWE 2K22, Elex 2, MotoGP 22, Biomutant, Lego City's Undercover, Hot Wheels Unleashed, Tiny Tina's Wonderlands, Uncharted: L'Eredità dei Ladri: la versione di prova ha una durata di 2 ore

la versione di prova ha una durata di 2 ore Farming Simulator 2022, Crusader Kings III: la versione di prova ha una durata di 3 ore

la versione di prova ha una durata di 3 ore Horizon Forbidden West, Cyberpunk 2077: la versione di prova ha una durata di 5 ore

Come potete notare, il quantitativo di ore che caratterizzano ciascuna demo varierà da titolo a titolo, così che i prodotti più longevi possano consentire ai giocatori di trascorrere al loro interno molto più tempo e andare ben oltre quello che potremmo definire un semplice 'tutorial'. Proprio per questo motivo, due giochi enormi come Horizon Forbidden West e Cyberpunk 2077 potranno essere giocati senza costi aggiuntivi per cinque ore, così che poi gli utenti possano decidere se acquistarli o meno e mantenere tutti i progressi e i trofei ottenuti in fase di test.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che i classici PS1 sul PS Plus godranno del supporto ai Trofei.