Nuovo Pokémon Presents di Scarlatto e Violetto: seguitelo con noi su Twitch

Morite dalla voglia di scoprire tutte le prossime novità di Pokemon Scarlatto e Violetto? Allora non potete perdervi il nuovo appuntamento con il Pokémon Presents, il cui arrivo è imminente.

La diretta streaming verrà trasmessa il prossimo mercoledì 3 agosto 2022 a partire dalle ore 15:00 del fuso orario italiano. Purtroppo Nintendo e The Pokémon Company non hanno svelato quali saranno le novità al centro dell'iniziativa, ma è molto probabile che un evento del genere si concentrerà su molteplici annunci, magari legati al gameplay e al reveal di nuove creature che si potranno catturare in giro per il mondo di gioco. Va inoltre precisato che non si parlerà esclusivamente di Pokemon Scarlatto e Violetto, dal momento che il tweet sul profilo ufficiale menziona l'arrivo di annunci relativi ad altri titoli del brand, tra i quali probabilmente troveremo anche Pokémon Unite.

In attesa di saperne di più, vi invitiamo a seguire l'evento in compagnia della nostra redazione sul canale Twitch di Everyeye, sul quale commenteremo in italiano tutto il Pokémon Presents per poi discutere degli annunci.

Vi ricordiamo che Pokemon Scarlatto e Violetto arriveranno sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 18 novembre 2022 in esclusiva su Nintendo Switch.