Nuovo PS Plus: giochi PS1 e PSP gratis su PS4 e PS5 per chi li ha acquistati in passato

Dalle colonne del PlayStation Blog, Sony fornisce un'importante precisazione sui giochi PSP e PS1 rimasterizzati per il Nuovo PlayStation Plus. Stando al colosso tecnologico giapponese, i titoli che rientreranno nel nuovo PS Plus potranno essere fruiti in via del tutto gratuita su PS4 e PS5 anche dai non abbonati.

In un importante passaggio dell'ultimo post condiviso dai curatori del PS Blog, si sottolinea infatti come "i giocatori che in precedenza hanno acquistato le versioni digitali di alcuni giochi della generazione originale di PlayStation e PSP non dovranno effettuare altri acquisti o iscriversi a PlayStation Plus per giocare a questi titoli su PS4 o PS5".

Ciò significa che, dall'esatto momento in cui questi titoli torneranno ad essere disponibili in retrocompatibilità su PS4 e PlayStation 5, tutti coloro che hanno già acquistato una copia digitale su PS Store dei videogiochi in questione potranno scaricarli nuovamente senza costi aggiuntivi e, soprattutto, senza alcun obbligo di sottoscrizione al Nuovo PlayStation Plus.

Sempre dalle colonne del PS Blog si precisa che "alcuni titoli saranno disponibili anche per l’acquisto singolo". I non iscritti al Nuovo PS Plus interessati ad un particolare videogioco classico per PS1 e PSP, di conseguenza, potranno acquistarlo su PS Store e giocarlo liberamente senza abbonarsi ad alcun servizio. Qualora ve lo foste perso, qui trovate l'elenco completo con tutti i giochi annunciati del Nuovo PS Plus, ivi compresi Red Dead Redemption 2, Spider-Man Miles Morales, Demon's Souls e Assassin's Creed Valhalla.