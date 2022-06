Nuovo PS Plus: riferimenti a Bloodborne e Death Stranding nello spot italiano

Il nuovo PlayStation Plus è disponibile da oggi in Europa e in Italia, ed ecco che Sony lancia un nuovo spot promozionale dedicato al suo rinnovato servizio in abbonamento. Il filmato che potete gustarvi in apertura è doppiato in lingua italiana e nasconde diversi riferimenti ai più amati titoli disponibili su PlayStation Plus.

Forte di uno stile elegante e molto cinematografico, questo spot invita i fan ad individuare gli indizi che rimandano ad alcuni dei nomi che più hanno segnato la storia recente del gaming su piattaforme PlayStation. Possiamo ad esempio scorgere immediatamente l'iconico Bridge Baby di Death Stranding, ma anche la truculenta mannaia dentata di Bloodborne.

Altri oggetti che man mano appaiono durante il filmato, e che non faticherete a riconoscere se siete amanti dei franchise Sony, si ricollegano poi a titoli come Ghost of Tsushima, Horizon Zero Dawn e Uncharted. Sony afferma di aver nascosto più di una dozzina di easter egg all'interno dello spot: risucite ad individuarli tutti?

Riguardo al nuovo PlayStation Plus, Sony ha intanto confermato che le versioni NTSC dei classici PS1 e PSP arriveranno anche in Europa, così da consentire a più abbonati di giocare questi titoli a 60Hz (attualmente sono disponibili nel solo formato PAL in Italia).